A londoni klub legendája, Kevin Campbell korábban még világklasszisnak titulálta, most azonban az együttes vezetői döntöttek úgy, hogy elengedik Szaúd-Arábiába Thomas Parteyt, az Arsenal ghánai középpályását.



A 30 éves játékos 2020 októberében csatlakozott az Arsenalhoz, akik akkor 50 millió eurót fizettek érte az Atletico Madridnak. Habár Partey fontos láncszeme volt a 2. helyen záró együttesnek, az edzői stáb a szezon vége felé haladva már egyre kevésbé elégedett meg a teljesítményével.





Mikel Arteta edző és Edu Gaspar sportigazgató ezen a nyáron kulcsfontosságú változásokat tervez a középpályán, Parteyról pedig abban az esetben lemondanak, ha megvan az új igazolásuk.



A ghánai játékosért szaúdi klubok jelentkeztek, míg az Arsenal nagyon szeretné megszerezni a West Ham Unitedtől Declan Rice-ot. A londoniak helyzetét nehezíti, hogy az angol futballistát a Manchester City is kinézte magának.



Az ezüstérmes együttesnél azonban bíznak benne, hogy Rice és Havertz is csatlakozni tud hozzájuk a következő idényre.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images