A spanyol Mikel Arteta marad az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal vezetőedzője, miután a 2024-25-ös szezon végéig meghosszabbította szerződését.

A 40 éves szakemberrel kötött megállapodásról az észak-londoni klub honlapja számolt be pénteken, de a kontraktus további részleteit nem közölte. Arteta - aki játékosként 2011 és 2016 között szerepelt az Arsenalban - 2019 december vége óta irányítja vezetőedzőként az Ágyúsokat, akikkel 2020-ban FA Kupát és angol Szuperkupát nyert. A spanyol tréner eredeti szerződése 2023-ig szólt, ezt toldották meg most két évvel.

