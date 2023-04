A nyár egyik legnagyobb fogása lehet a középpályások közül Alexis Mac Allister’s, akinek most édesapja, Carlos csepegtetett némi információmorzsát arról, mit hozhat a jövő.

„Ha minden normális ütemben halad, a következő átigazolási ablakban már egy másik klubban játszhat.”

„Nem tudjuk melyikben, a beszélgetések kezdeti szakaszban vannak, de jelenleg úgy fest, hogy Alexis csapatot válthat júliusban.”

Ezeknek a nyilatkozatoknak a klub annyira már nem örül, és a 90min cikke szerint figyelmeztette is a játékost, hogy a nyáron nem várható kiárusítás Brightonban. A sirályok keretéből Moises Caicedót és Kaoru Mitomát is kinézte magának több topcsapat, ám ők legfeljebb egy kulcsjátékosuktól válnának meg, aki akár az argentin is lehet.

Mac Allistert szinte minden angol topcsapat örömmel látná a soraiban, így a Liverpool, a Manchester City és a Chelsea is.

