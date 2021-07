Ethan Horvath amerikai válogatott kapus a Nottingham Forest labdarúgócsapatához igazolt.

Az apja révén magyar származású Horvathnak ez lesz a harmadik európai klubja, korábban négy-négy évig a norvég Molde, majd a belga Club Brugge együttesében szerepelt.

A 26 éves, hétszeres válogatott kapus hároméves szerződést kötött a nagy múltú angol csapattal, amely jelenleg a másodosztályban játszik.





Welcome to The Reds, Ethan Horvath



