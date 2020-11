Az angol labdarúgó Premier League klubjai üdvözlik, hogy decembertől - ha csak részben is, de - visszatérhetnek a szurkolók a stadionokba.

A brit miniszterelnök, Boris Johnson hétfőn jelentette be, hogy jövő szerdától visszatérhetnek a nézők a nagy-britanniai sporteseményekre. A BBC szerint a koronavírus-járvány szempontjából legalacsonyabb kockázatú térségekben négyezer szurkoló lehet jelen a szabadtéri eseményeken, az eggyel magasabb, kettes kockázatú övezetekben kétezer embert engednek be a lelátókra, a hármas kockázatú térségekben viszont továbbra is zárt kapuk mögött rendezik meg a mérkőzéseket.



A kormány csütörtökön jelenti be, hogy melyik térség milyen kockázatúnak számít Nagy-Britanniában.



"Nagyon hiányoznak a drukkerek a Premier League-mérkőzésekről, ezért nagyon örülünk a kormányfő bejelentésének, még ha korlátozott nézőszámról is van szó" - írta honlapján a liga.



A PL-ben a pandémia márciusi kitörése, illetve a júniusi újraindulás óta nézők nélkül bonyolítják le a meccseket.

