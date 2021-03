Augusztus 14-én kezdődik az angol labdarúgó-bajnokság 2021/22-es idénye.

A klubtulajdonosokkal történt megállapodást követően a liga csütörtökön közölte azt is, hogy az utolsó fordulót 2022. május 22-én rendezik, és minden mérkőzés egy időpontban kezdődik majd.



A most zajló PL-idény május 23-án ér véget, azt követően az egyformán tavalyról elhalasztott Európa-bajnokságot és olimpiát is nyáron rendezik meg.



A kontinensbajnokság június 11-től július 11-ig, a tokiói ötkarikás játékok július 23-tól augusztus 8-ig tart.

