Nem tett szívességet a Fulham a Manchester Citynek, hisz kikapott a címvédőtől hétvégén, így az Arsenalnak mindenképp győznie kell kedden, ha életben akarja tartani a bajnoki címbe vetett reményeit. A csapat spanyol menedzsere rámutatott: még nincs vége.

„Még mindig le kell játszanunk a versenyfutás legszebb részét. Öt mérkőzés van hátra. Ha a tabellára nézek, azt látom, hogy még nincs vége. Rengeteg pénzt fogok fizetni azért, hogy ebben a pozícióban legyek újra. Rengeteget, higgyenek nekem. Szóval ki akarom hozni a legtöbbet a pillanatból, amiben most vagyunk és menni előre. Holnap győzelmet aratni. Ez az, amire szükségünk van.”

Az ágyúsok Premier League címére nincs garancia, viszont a Bajnokok Ligájában már biztosan ott vannak jövőre.

„Nem sok ember volt optimista azzal kapcsolatban, hogy elérhetjük ezt a szezon kezdetekor. Szerintem egy évtizedben egyszer fordult eddig elő, hogy hat meccsel a vége előtt elértünk ilyesmit, de nem csupán erre vágyunk. Még mindig idegesek vagyunk, és többet akarunk.”

„Elértük, amit nehéz volt megvalósítani és még mindig megnyerhetjük a bajnokságot, mert van öt meccsünk, sok minden történhet még. El kell felejtenünk mi volt az előző héten és a következő rangadón rendbe rakni a dolgokat.”

