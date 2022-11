Sok év után az Ágyúsoknak végre ismét komoly esélye van arra, hogy trófeával/trófeákkal zárják az évet, ezt pedig nem akarják elszalasztani, írja a 90min.com.



Az Arsenal jelenleg vezeti a Premier League-et, és eddig messze felülmúlja a várakozásokat.

A sikerekben oroszlánrészt vállal az a Mikel Arteta is, akinek év elején újították meg szerződését a klubnál. Az elköteleződést tovább mélyítené a vezetőség azzal, hogy készek meghallgatni a menedzser erősítésekre vonatkozó elképzeléseit.

A jelenlegi helyzetben talán a középpálya nevezhető meg, mint potenciális veszélyforrás, emellett pedig meg kell említeni, hogy a nyáron nem sikerült támadószélsőt igazolniuk, hiába kérte az edző.

A 90min.com szerint az Arsenal szoros megfigyelés alatt tartja Cody Gakpót, aki a Manchester United célpontja is volt, ám ők végül Antony mellett voksoltak.

A másik alternatívájuk a Zinchenkóhoz hasonlóan ukrán nemzetiségű Mykhailo Mudryk. A Sahtar Donyeck sztárja Európa egyik legkeresettebb játékosa, az Arsenal viszont abban élvezhet előnyt, hogy nem várnának nyárig a leigazolásával. Továbbá Zinchenko meggyőző szavai is segíthetnek…

Arsenal do have a number of options they are considering & one they have followed closely in recent months is Mykhailo Mudryk.



Mudryk's International team-mate Oleksandr Zinchenko has given a glowing reference of the 21-year-old to his Arsenal bosses



(@GraemeBailey) to pic.twitter.com/EnmHhu91q9