Az ágyúsok az utolsó napon célként az Aston Villa 24 éves játékosának, Douglas Luiznak a leigazolását tűzték ki célul.

Ennek érdekében a londoni klub három ajánlatot is tett a brazilért, az utolsó elérte a 25 millió fontot is a hírek szerint.

Az Arsenal ennél többet semmiképp sem akart fizetni a játékosért, mert jövőre lejár a szerződés, így ingyen igazolhatóvá válik, ha nem hosszabbít.

Különösképp fájdalmas lehet ez a kudarc annak fényében, hogy a játékos is szeretett volna csatlakozni, már a személyes feltételekről is megegyeztek.

Mikel Arteta elmondta, szerettek volna a sérüléshullám miatt egy új középpályást hozni, de ez sajnos nem sikerült.

„A klub fenomenális munkát végzett az egész átigazolási szezonban. Sajnos Thomas és Elneny is megsérültek nemrég, így reagálni akartunk erre. Megpróbáltuk, hogy igazolunk egy középpályást a zárónapon, de ez sajnos nem sikerült.” – idézi a Daily Express a spanyol trénert.

Arteta on Douglas Luiz: “We tried… and at the end of the day, we have to bring in the players we feel are right - but we didn’t manage to do it”. #AFC



Arsenal had three bids rejected, last one £25m 40 minutes before the Deadline — then decided not to overpay. pic.twitter.com/2Ehnq5cOUj