Marc Guéhi alapember volt a 2023/24-es szezonban remekül teljesítő Crystal Palace-ban. Az angol labdarúgó-válogatott játékosa a Sports Zone információi szerint szívesen elhagyná a londoni együttest és a Manchester Unitedbe szeretne igazolni. A 23 éves értelemszerűen a jó szezonja után szeretné nagyobb csapatban kipróbálni magát, viszont mindenképp maradna Angliában. A Vörös Ördögökhöz való eligazolás pedig kézenfekvő lehet, hiszen az MU-nál a nyár egyik legfontosabb feladata lesz a védelem megerősítése azzal, hogy Raphael Varane távozott a klubtól.

Manchester United want to sign Marc Guéhi from Crystal Palace this summer. The defender is likely to cost about £60m.



(Source: @ed_aarons) pic.twitter.com/ypGBSEXXO0