Az uruguayi válogatott csatár, Edinson Cavani a Manchester United labdarúgócsapatához igazol a L'Equipe francia sportnapilap szerint.

A tekintélyes lap azt írta, a 33 éves játékos két évre szóló megállapodást köt az angol klubbal, amely ingyen szerzi meg, hiszen idén nyáron lejárt a szerződése a Paris Saint-Germainnél.



Cavani a PSG történetének legeredményesebb játékosaként távozott, mivel több mint 300 mérkőzésen 200 alkalommal talált a hálóba.

Cavani #EdinsonCavani #Skills I must state that in NO way, shape or form am I intending to infringe rights of the copyright holder. Content used is strictly...