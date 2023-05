Andy Cole, majd egy évvel később Alan Shearer egyaránt 34 gólt szereztek egy szezon alatt, ez pedig azóta állt, egészen mostanáig.



A majdnem 30 éves rekordnak Erling Haaland vetett véget, aki az idei szezonban 35 találkozón 36 gólt szerzett, ezzel átadva a múltnak a legendás eredményt.

A 22 éves norvég gólvágó mindent összevetve az idei szezonban 51 meccsen 52 góllal zárt, ami európai szinten is egyedülálló.

Andy Cole azonban nincs elképedve ettől, és nem is érti, miért kéne kétségbeesnie amiatt, hogy a rekordja a múlté.

„Őszinte leszek. Le se sz*arom, hogy valaki megdöntötte a rekordomat. Emiatt lehet, hogy néhány ember dühös lesz, de miért kéne csalódottnak lennem?”



„20 évnél régebb óta állt a rekord, most pedig jött valaki, aki megdöntötte. Nem fogom ringatni magam, inkább gratulálok neki, le a kalapom!”



„Haaland egy olyan csapatban érte el ezt a nem mindennapi számot, ami képes volt megteremteni neki az ehhez szükséges feltételeket.”

