Miközben Carlo Ancelotti tárgyalásokat folytat az Evertonnal, olasz lapértesülések szerint Zlatan Ibrahimovic karrierje váratlan fordulatot vehet és a Goodison Parkban köthet ki.



Angliában és Olaszországban is kész tényként számoltak be róla a napokban, hogy a 60 éves tréner 2022 júniusáig kötött szerződést a liverpooliakkal, amely alapján évi 4,5 millió eurót fog keresni. Az Everton azonban gyorsan kiadott egy nyilatkozatot, amelyben hangsúlyozzák, hogy nem született még megállapodás.

| An update on the ongoing work to recruit a new permanent manager. #EFC — Everton (@Everton) 2019. december 16.

A Rai Sport olasz újságírója, Paolo Paganini azt állítja, hogy Ancelotti nem tett le róla, hogy újra a svéd klasszissal közösen érjenek el sikereket.

Vento della sera. Potrebbe esserci un futuro all’#Everton non solo per #Ancelotti ma anche per #Ibrahimovic. Buonanotte boys and girls...tranne la tapulanza ovviamente... — Paolo Paganini (@PaPaganini) 2019. december 16.



Ancelotti még a Napoli edzőjeként tréfált arról, hogy szívesen látná a csapatában korábbi futballistáját.



„Ma este felfogom hívni és szolok neki, hogy várjuk sok szeretettel.” – viccelődött az olasz, miután a Napoli 2-0-ra legyőzte a Veronát októberben. „Nagyon szeretem őt, láttam, hogy 29 gólt szerzett 30 meccs alatt az MLS-ben. Holnap miután felhívtam tudatni fogom mindenkivel a választ.”



Ugyan csak pletyka szintjén merült fel a svéd klasszis érkezése, de az Everton szurkolók meglehetősen izgatottak a lehetséges transzfer kapcsán.

If Carlo Ancelotti, Duncan Ferguson, Zlatan Ibrahimovic and Oumar Niasse are all together and part of the same football club in 2020, and that football club is Everton, what a time to be alive. — Ell Bretland (@EllBretland) 2019. december 17.



I know he’s 38 but I’d love nothing more than to see Zlatan Ibrahimovic in an Everton shirt — Simon Joseph Villiers (@simonjv91) 2019. december 17.



Ugyanakkor mielőtt a szurkolók túlságosan belelkesülnének a hórihorgas csatár esetleges leigazolásától, érdemes leszögezni, hogy Ancelotti szerződtetése sem hivatalos még.

Mindenesetre hihetetlen lenne a liverpooli együttestől, ha Ancelottit és Ibrát is kékbe tudná öltöztetni. A 38 éves csatárt a manchesteri kalandja során imádták az angol szurkolók, valószínűleg ez nem lenne másképp a Goodison Parkban sem.



Vajon Zlatan valóban visszatér a Premier League-be?



