Az Everton egy a 97. percben lőtt góllal jutott tovább az FA-kupában, az edzőjüket ez azonban nem hatotta meg túlságosan.



Az Everton hatalmas csata után, 5-4-re győzte le a Tottenhamet. A győztes gólt Bernard szerezte a 97. percben, a szurkolók azonban mégsem erről és a trillerre hasonlító mérkőzésről kezdtek el posztolni, hanem Carlo Ancelotti reakciójáról.



Egy vírusként terjedő videón jól látszik, hogy az Everton mestere mögött Duncan Ferguson szinte megőrül a gól hatására, míg Ancelotti megfújja a gőzölgő kávéját és továbbhalad, mintha mi sem történt volna.



I'm not saying that Ancelotti is the coolest person on the planet, but he's definitely in the top one pic.twitter.com/jcOXkhV4Qr