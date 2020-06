Calciomercato információi szerint az olasz AC Milan mellett az angol Everton is szívesen leigazolná a nyáron a holland játékost.



Depay számára nem lenne újdonság a Premier League, hiszen korábban megfordult a Manchester Unitedben is, bár az angol rekordbajnok színeiben közel sem tudta azt a teljesítményt hozni, melyet elvárták volna tőle. Az angol kitérő után a Lyon lett a befutó, Depay pedig a Ligue 1-ben bizonyított, így nem véletlen, hogy több európai klub figyelmét is felkeltette.



Ugyanakkor a Lyon által kért összeg jelenleg nehézségeket jelenthet a kérők számára, ugyanis hiába van már csak egy év hátra Depay szerződéséből, a francia klub 30 millió euró alatt nem válna meg egyik legjobbjától. A hírek szerint a 26 éves labdarúgó komolyan fontolgatja, hogy a szezon végén távozik a Lyontól, mivel új kihívásra vágyik.

Depay komoly erősítést jelenthetne az Evertonnak.





Nem lenne újdonság Depay számára a Premier League. (Kép: Simon Stacpoole/Mark Leech Sports Photography/Getty Images)



Ugyan a szélső csúnyán megbukott a Unitednél, hiszen 46 meccsen csak 7 gólt szerzett az első szezonjában, majd a következő idényben már csak 26 alkalommal kapott lehetőséget amelyen 5 találatig jutott, viszont Franciaországban újra magára talált. Ebben a szezonban kilenc gólt szerzett a Ligue 1-ben 13 fellépés során, emellett lenyűgöző statisztikai mutatóval rendelkezik. Ugyanis meccsenként 3,7 lövési kísérlete van, ami eggyel több, mint ahányszor az Everton legjobb támadója, Richarlison próbálkozik meccsenként. Depay a sikeres cseleket illetően is felülmúlja a brazilt, ugyanis ez a szám meccsenként kettő.



Depay egyébként a Lyon színeiben játszott már korábban az Everton ellen, ugyanis az Európa-liga 2017/2018-as idényének 4. fordulós küzdelmeiben a francia együttes búcsúztatta az angolokat. A Lyonban rendezett visszavágón éppen Depay adta meg a kegyelemdöfést az Evertonnak. A holland támadó kiosztott egy gólpasszt, majd a fejesével beátitatotta a 3-0-ás végeredményt.



(Kép: Jean Catuffe/Getty Images)



Carlo Ancelotti a holland válogatott labdarúgó megszerzésével erős támadótriót állíthatna csatasorba, ugyanis Richarlison mellett ott van még a fiatal Dominic Calvert-Lewin is. Az angol és a brazil támadó is 10 gól felett termelt a szezonban, ugyanakkor rajtuk kívül nincs olyan játékos a liverpooli együttesben, aki rendszeresen gólokat tudna szerezni. Az Everton harmadik legeredményesebb játékosa Bernard, aki mindössze három gólt lőtt eddig a 2019/20-as idényben.





(Kép: Emma Simpson - Everton FC/Everton FC via Getty Images)



Ha a következő szezonban az Everton meghatározó szereplő kíván lenni a Premier League-ben és az európai kupaporondon, akkor egy Depay szintű játékos megszerzésével erre komoly esély nyílhat, hiszen a holland Franciaországban már bebizonyította, hogy a legjobbak közé tartozik. Talán most jött el az ideje, hogy újra megmérettesse magát a Premier League-ben.

Forrás: givemesport

Borítókép: Paulo Nascimento/DPI/NurPhoto via Getty Images