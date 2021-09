Cristiano Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro általában csak a háttérből figyeli fiát, és ritkán áll médianyilvánosság elé. Nemrég azonban kivételt tett és elmesélt néhány érdekességet az ötszörös aranylabdásról és annak családjáról.



A Manchester United sztárjának édesanyja a nemrég adott interjújában elmesélte, milyen vicces történet húzódik unokája és Lionel Messi első találkozása mögött. Bár Ronaldo és Messi évek óta egymás nagy riválisai, Cristiano Jr.-nak nagy kedvence az argentin sztár. Néhány évvel ezelőtt az Aranylabda díjátadóján találkozhattak is egymással, a kis Ronaldo azonban Messi magasságának szemügyre vétele után nem akarta elhinni, hogy valóban a sztárjátékos áll előtte.



"Vele voltam, és azt mondtam: nézd, itt van Messi. Erre ő azt felelte, ő nem Messi, túl alacsony."

"Aztán a fiam bátorította, hogy integessen neki. Messi nagyon jó ember. Az unokám most már magasabb nála, ez pedig egy nagyon szórakoztató pillanat volt” – emlékezett vissza Aveiro.



Annak ellenére, hogy a 36 éves játékos nemrég csatlakozott a Manchester Unitedhez, édesanyja továbbra is reméli, hogy visszavonulása előtt még játszani fog a Sporting színeiben.



„Ronaldonak vissza kell ide jönnie, itt kell lennie értem. Szeretek sporteseményeket nézni, és mondatm neki, hogy fiam, mielőtt meghalok, még látni akarlak a Sportingban.”



A portugál klasszis mindössze 11 éves volt, amikor elhagyta madeirai otthonát, hogy Liszabonba költözzön és a Sportinghoz igazoljon. Édesanyja most arról mesélt, más utat el sem tudott képzelni fia számára.



„Futball nélkül senki sem volt. Építész lett volna, és soha nem lett volna a világ legjobbja, nem értékelnék úgy, mint a futballban.”



Ennek ellenére Aveiro a mai napig emlékszik, mennyire aggódott, amikor fia bejelentette, Angliába költözik.



„Mondta, hogy a Manchester United érdeklődik iránta, mire én megkérdeztem tőle: te ilyen fiatalon odamész? Azt válaszolta: anya, ne vágd le a szárnyaim.”



Forrás: marca.com



Borítókép: twitter.com