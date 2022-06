"Ha valamelyik Premier League menedzsert megkérdeznek, hogy akar-e együtt dolgozni egy Aranylabdás világbajnok labdarúgóval, akkor a válasz egyértelműen igen!"

Figyelemre méltó, hogy ez az akkori Blackburn főnök, Steve Kean szavai voltak 2011-ben, akik óriási meglepetésre rendkívül közel voltak ahhoz, hogy szerződtessék az AC Milan csapatából Ronaldinhót, mindössze 6,2 millió fontért.

A brazil zseni vitathatatlanul a legszórakoztatóbb játékos, aki egyszerűen megragadta a futball szépségét és örömét. A Barcelonában töltött első évei a csodáról, trükkökről és a hibátlan technikájáról szólt - ahol 94 gólt szerzett és 71 gólpasszt oszott ki mindössze 207 mérkőzés alatt, mindemellett 2005-ben elnyerte az Aranylabdát is.



Fotó: Laurence Griffiths/Getty Images

Később Milánóba költözött, és bár megvillantotta tehetségét, soha nem hozta már azt a varázslatot, amit Spanyolországban. Három év után az egész világ azon töprengett, vajon mi lesz Ronaldinho következő állomása. Végül a Blackburn és a Premier League szurkolói soha nem tapasztalhatták meg, ahogy Ronaldinho náluk varázsol.

De mi volt az oka annak, hogy Ronaldinho teljesítménye gyorsan visszaesett a Milánóba való költözése után?

A hanyatlása a barcelonai karrierje utolsó éveiben már észrevehető volt. A brazil szupersztár trió - Ronaldinho, Adriano és Kaká - végül nem voltak eredményesek a 2006-os világbajnokságon, ahol Franciaország a negyeddöntőben búcsúztatta őket. Annak ellenére, hogy a Barcelonával remek szezont futott Ronaldinho, az edzéseken a munkája és a szakmai elkötelezettségei csökkentek, és egyre többet járt el szórakozni.



Fotó: Mike Egerton - PA Images via Getty Images

A kényelmes életmódja túlzóvá vált - gondolnak itt olyanokra, hogy a kora reggeli órákban gyakran ivott Katalónia utcáin a barátaival - akár mérkőzések előtt is. Amíg a brazil klasszis csillaga épp lehullóban volt, addig Lionel Messi megjelenése beragyogta a Camp Nou közönségét. Majd 2007-ben már a szurkolók azt érezték, hogy a tanítvány felülmúlta a mestert, és itt az ideje távoznia Ronaldinhónak. Ez végül akkor lett végleges, amikor menesztették Frank Rijkaardot, akinek a helyére Pep Guardiola érkezett, aki egyértelműen Messit favorizálta.

"Ronaldinho és Deco volt az a két ember, akit Guardiola azonnal szeretett volna eladni - mesélte a korábbi Arsenal játékos, Alexander Hleb. "Ronaldinho és Deco részegen jöttek edzésre. Ezért adták el végül mindkettőjüket 2008-ban. Féltek, hogy elrontják Messit."



Fotó: Claudio Villa/Getty Images



Az argentin felbukkanása tehát Ronaldinho végének kezdetét jelentette, aki 2008-ban 25 millió fontért cserébe szerződött Milánóba.

"Ronaldinho hanyatlása nem lepett meg. Fizikai állapota mindig is nagyon bizonytalan volt. Tehetsége viszont megkérdőjelezhetetlen" - mesélte Carlo Ancelotti.

A három év alatt amit Olaszországban töltött, inkább a mélypontok jellemezték a karrierjét, ezt követően próbálta szerződtetni a Blackburn, ami végül nem jött össze. Majd Kean megpróbálta David Beckhamet is szerződtetni, ám végül őt nem sikerült haza csábítania.

Ronaldinho ehelyett Brazíliába tért vissza - ahol megfordult a Flamengo, Aletico Mineiro és a Fluminense csapatában is. Ezt követően még tett egy kis kitérőt a mexikói Querétaro FC klubjában is, míg nem ismét hazatért, ahol be is fejezte a pályafutását.



Fotó: Buda Mendes/LatinContent via Getty Images



Forrás: talksport.com

Borítókép: Lars Baron/Bongarts/Getty Images