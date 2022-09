Sir Alex Ferguson egyszer kis híján összeverekedett a Sky Sports riporterével, Geoff Shreeves-szel, amikor a médiaszakember egy kompromittáló kérdést tett fel Cristiano Ronaldónak.



Ferguson 26 éven keresztül irányította a Unitedet, és híres volt arról, hogy a sajtó munkatársaival nem bánt mindig kesztyűs kézzel. A legendás skót amikor csak tehette megvédte játékosait, ha úgy érezte, támadás éri őket a média képviselőinek részéről. Így tett 2007-ben is, amikor csapata 1-0-ra legyőzte a Middlesbrough-t, az FA-kupában. A meccset Cristiano Ronaldo döntötte el, aki egy ellene elkövetett szabálytalanság után értékesített egy tizenegyest. A meccset követően a Sky Sports riportere, Geoff Shreeves egyik kérdésével kicsit megpiszkálta Ronaldót, ám tettét hamar megbánta, mikor rájött a háttérben ott van Ferguson is.

A médiaszakember erről az önéletrajzi kötetében számolt be.



„Megkérdeztem Cristianót, hogy könnyen esett-e el. Ronaldo erre azt mondta jogos volt a büntető.”



„Ekkor még nem tudtam a közelgő robbanásról. Sir Alex kijött az öltözőből, és egyenesen felém lopódzott. Te és a rohadt kérdéseid, rohadtul nincsenek rendben, vicsorgott rám.”



"A fiú alig beszél angolul, te kib*szottul kiütöd, vágta hozzám, mire azt mondtam neki, ne beszéljen velem így, mert nem tartozom az ostoba játékosaid közé. Fergusont ekkor elöntötte a vörös köd és rám vetette magát, csak a United kommunikációs vezetője, Di Law ugrott közénk, megakadályozva ezzel a teljes összecsapást. Fergusont sietve elvitték a helyszínről, de közben még odavágta nekem, hogy kib*szottul ki vagy tiltva.

”

Később a feleknek sikerült tisztázniuk a félreértést, ám ez nem ment olyan könnyen.



„Azt hittem, tisztességes munkát végeztem, de amint hazaértem, láttam, hogy rosszul csináltam. Írtam Fergie-nek egy e-mailt, elismerve, hogy nem megfelelően cselekedtem, de nem kaptam választ.”



„Legközelebb Rómában találkoztunk a Manchester United BL-meccsén. A játékoskijáróban a semmiből felbukkant és így szólt: rendben, készen állsz az interjúra?”

„Azt válaszoltam: nézd, komolyan gondoltam, amit az e-mailemben mondta.”

„Erre Ferguson azt felelte: figyelj, nem kell mást mondanod, bocsánatot kértél. Soha többé nem lesz szó róla.”

Borítókép:John Peters/Manchester United a Getty Images