Az ellenfél rajongók az évek során már megtanulták, hogy ne bírálják vagy fütyüljék Cristiano Ronaldót, mert ha ez megtörténik, általában még magasabb fokozatra kapcsol és kijavítja addigi hibáit.

A Manchester United 2008-as mérkőzése előtt a Chelsea ellen Ronaldo próbált meg egy trükköt, ami félresikerült. A kudarc oda vezetett, hogy a kékek rajongói kifütyülték és nevették, de Cristiano ismét megpróbálta a cselt ami sikerült is már csak azért is a Stamford Bridge hívei előtt.

Cristiano Ronaldo really was the cockiest bastard going. pic.twitter.com/cnjV5sS8Xb