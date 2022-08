Mikel Arteta nem mindig ragaszkodik a klasszikus dolgokhoz. Így volt ez akkor is, amikor egy villanykörtét kapott elő, hogy ezzel motiválja cspatát.



Nemrég jelent meg az Amazon Prime Mindent vagy semmit című sorozatának utolsó néhány része, melyben nagy hangsúlyt kap az Arsenal és Mikel Arteta is. Az egyik epizódban a spanyol szakember bizarr motivációs beszédét is megtekinthetik az érdeklődők, amiben Arteta egy villanykörte segítségével próbálta meg motiválni övéit.



Az edző a 2022-es Brighton elleni mérkőzés előtt döntött úgy, hogy beszédének megtartásához új eszközt vet be. Arteta arra kérte játékosait, hogy álljanak körbe, majd annak közepébe lépve felmutatott egy világító villanykörtét. Ezt követően elkezdte a lelkesítő beszédét, ami így hangzott:



„Edison feltalálta az izzót. Ma egy olyan csapatot szeretnék látni, amely össze van kötve, mert az izzó önmagában semmit nem ér. Egy olyan csapatot szeretnék látni, amelynek tagjai össze van kötve egymással, és amely ragyog. És ezt szeretnéd átadni neki (a csapattársadnak), a fényt, az energiát és a szenvedélyt, és azt, ahogyan focizol, és ti ketten ugyanazt teszitek. És mindannyian összekapcsolódva játsszuk a játékot, mert mi történik, ha összekapcsolódva játszunk, srácok?”

„Mi lesz a következő dolog? Hogy 60 000 emberrel kapcsolódunk, akik még több energiát teremtenek. Mert a végén ott van az elektromosság, ami a hő által fényt és életet hoz létre. Mert ha nem, akkor baromi sötét lenne, ha ennek a srácnak nem lett volna ez az ötlete.”



„És azt akarom, hogy ma is így játsszatok, mert akármilyen jók is vagyunk, minden egy dologtól függ. A hozzáállásunk tesz minket különlegessé, és ma szeretném, ha ezzel a hozzáállással játszanátok. Menjetek ki, basszus, kapcsoljátok fel a villanyt, és focizzatok. Gyerünk!"



Bár Arteta beszéde elég rendkívülire sikerült, úgy tűnik, mégsem hozta meg a kívánt hatást, mivel az Arsenal 2-1-re elvesztette a meccset. Míg a szezonban az ötödik helyen végeztek, és lemaradtak a Bajnokok Ligájáról.

Borítókép: David Price/Arsenal FC a Getty Images