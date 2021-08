Zinedine Zidane generációjának egyik legnagyobb futballistája volt, és a Newcastle 1996-ban szerződhette volna.

Zidane eleganciája, ügyessége és látásmódja népszerűvé tette az egész világon. Világbajnokságot és Európa-bajnokságot nyert Franciaországgal, és szinte mindent klubszinten. Híres karrierje számos ikonikus pillanatot hozott teli varázslatos pillanatokkal Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban, de Angliában soha. Az1998-as Aranylabdás játékos karrierje jelentősen más utat is vehetett volna.

Még 1996 -ban, amikor még a Bordeaux -ban játszott a Ligue 1 -ben, felajánlották a Newcastle Unitednek. A francia klub nyitott volt arra, hogy eladja őt - mindössze 1,2 millió fontért. Egy üzlet, amely mai fejjel az évszázad üzlete lett volna. A Szarkák azonban elutasították az ajánlatot. Jerome Anderson ügynöktársa megkérdezte Silkmant, hogy be tudja-e Zidane-t ajánlani a Newcastle-be, miközben barátja, Robbie Slater, a West Ham akkori játékosa már hallott akkor róla.

„Gondoltam nézem, ahogy játszik, és meglátom. Azon a napon, amikor elmentem megnézni, ahogy játszik, influenzás volt, és csak a félidőben hozták be, de így is gólt szerzett. Tíz perc múlva azt mondtam Robbie -nak, hogy meg kell próbálnunk leigazolni. Visszamentem Jerome-hoz, és azt mondtam: Figyeltem a játékost, és be fogom ajánlani Kevin Keeganhez” - mondta Silkman a talkSPORT.com -nak.

Zidane ekkor már válogatott volt, és az UEFA-kupában játszott a Bordeaux-al.

„Beszéltem Kevinnel, és elmondtam, hogy láttam ezt a játékost Franciaországban és fantasztikus. A neve Zinedine Zidane. 24 éves volt, ez 1996 januárjában történt. Kevin azt mondta nekem, hogy megkeres valakit Franciaországban, aki ismeri a játékosokat, és figyelni fogja. Azt mondtam neki, hogy egymillió százalék biztos vagyok benne, hogy ez a srác jó lesz.”



„Amíg ott voltam, elmentem a bordeaux-i elnökhöz, és azt mondta, hogy 1,2 millió fontot szeretnének, és ha megkapják, akkor fizetnek nekem egy kis jutalékot. Mondtam Kevinnek, hogy az ára 1,2 millió font. Elküldött valakit, hogy nézze meg, majd pár nappal azután faxot küldött nekem. Visszakapta a jelentését attól a fickótól, aki figyelte őt, és azt mondta, hogy a játékosnak esélye sincs a legjobbak között, legjobb esetben az első osztály kis csapatainál játszhat. Felhívtam Kevint, aki azt mondta, hogy bízik a jelentésben, aki figyelte a játékost és ismeri is őt, és nem gondolja, hogy elég jó ahhoz, hogy a Farkasok színeiben játsszon, pedig ők az első osztály alsóházához tartoznak.”



Fotó: JuventusFC/Twitter

Végül nem a St James Parkban kötött ki. 1996-ban Zidane-t választották az év játékosának a francia bajnokságban, a Juventus pedig nem hagyta ki a lehetőséget, hogy leigazolja ugyanazon az áron, amelyet a Newcastle -nek ajánlottak.

„A Juventushoz ment, és ahogy mondani szokták, a többi már történelem.”

Zidane ezután generációjának egyik legnagyobb játékosa lett. 2001-ben a Real Madrid megdöntötte az átigazolási rekordot, hogy szerződtesse, és 45,6 millió fontot fizettek érte – ez a rekord 2008-ben dőlt meg.



Forrás: talksport.com

