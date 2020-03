Jürgen Klopp vezetőedző szerint csípősérülés miatt kihagyja szombaton a Bournemouth elleni bajnoki mérkőzést, valamint szerdán a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóját Alisson, az FC Liverpool labdarúgócsapatának kapusa.

A korábban remek formában futballozó Mersey-parti együttes legutóbbi négy tétmérkőzéséből hármat elveszített, a 27 esztendős brazil kapus a legutóbbi vereség alkalmával, a Chelsea ellen a keretből is kimaradt.

A szövetségi kapitány Tite nem hívta be Alissont a brazil nemzeti csapatba a március 27-i, Bolívia elleni találkozóra, illetve a négy nappal későbbi, Peru elleni mérkőzésre.

A kisebb hullámvölgy ellenére a Liverpool előnye 22 pont a Premier League-ben. A BL-nyolcaddöntő első mérkőzésén Madridban az Atlético 1-0-ra győzött.



Borítókép: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images