Múlt héten hivatalosan is bejelentették Sandro Tonali érkezését a Newcastlenél, az olasz futballista 55 millió font ellenében hagyta el Milánót, és öt évre kötelezte el magát a szarkákhoz.

Bemutatását követően arról beszélt, hogy szeretné a belé vetett bizalmat viszonozni a pályán, és alig várja, hogy a St. James’ Park közönsége előtt is pályára léphessen.

Ehhez képest a hírek szerint nagyjából 24 órával a bemutatása után máris távozott Angliából, ami felveti a kérdést: alighogy aláírt, meg is bánta döntését?

A Twitteren több sem kellett, egyesek kihasználták a hírben rejlő potenciált, és az alábbi bejegyzésekkel szórakoztatták a nagyérdeműt.

„Tonali egy nagy „Di Maria effektusra” emlékeztet a Newcastleben” – írta egyikük.

Premium Italian Midfielder.



A behind the scenes look at Sandro Tonali's first few days in Newcastle!



