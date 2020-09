Alexis Sánchez elárulta, hogy már az első edzés után le akart lépni a Manchester Unitedtől.

A chilei szélső 2018 januárjában egy csereügylet keretében került az Old Traffordra, míg helyére Henrikh Mkhitaryan igazolt az Arsenalba.



Ez az üzlet meglehetősen jól fialt Sánchez számára, ugyanis hetente 500 ezer fontot keresett, azonban a teljesítménye hagyott kívánni valót maga után. Mindössze öt gólt tudott összehozni 45 meccs alatt, így előbb kölcsönben majd végleg az olasz élvonalbeli Interhez szerződött.



A 31 éves támadó nem rég elárulta, hogy már az első edzés után fel akarta bontani a Uniteddel kötött szerződését, hogy visszatérhessen az „ágyúsokhoz”.



"Szeretnék mesélni a Unitednél töltött időszakomról, mert sok dolog elhangzott, ami álltál elég rossz lett a megítélésem." – mondta Sánchez egy videóban.

Alexis Sanchez has just said on his live video that after signing for United, after the first week he went home and told his family, "Can I break this contract and move back to @Arsenal?" He admits he wasn't aware of his decision at the time and regrets it pic.twitter.com/E3u0Jkblzz