A Liverpool jelenleg csupán a kilencedik a bajnokságban, a csapat az elmúlt hét meccsen mindössze 10 pontot szedett össze.

Klopp fiai több olyan klub ellen is vesztettek pontot, akik a szezon végén valószínűleg a tabella hátsó felében lesznek majd.

Az angolok korábbi sztárja, Alan Shearer most a klub legnagyobb sztárjait, Virgil van Dijkot és Mohamed Salah-t kritizálta.

„A Liverpool nagyon lassúnak, letargikusnak és fáradtnak tűnt a Brighton ellen. Ha egyszeri alkalom lenne, nem lenne gond belőle, de ez már sokadjára fordul elő a szezonban.”



„Trent Alexander-Arnold több kritikát is kapott a védekezése miatt, néhol jogosan is. Viszont másoknak is vállalniuk kell a felelősséget. Van Dijk, Henderson, Matip, Thiago és Mo Salah szintén felelősek!” – mondta a BBC-nek.

„Hozzászoktunk, hogy a Liverpool nagy lendülettel nyomul, viszont ez most nem látszik. Fél óra után már 4-0-ra kellett volna vezetniük.”

Alan Shearer:



