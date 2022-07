Az algériai támadónak csupán 12 hónapja volt hátra korábbi szerződéséből.

Úgy látszik, az igazolásokat követően a Manchester City most a szerződéshosszabbításokra helyezte a fókuszt. Rodri után Mahrez is új kontraktust kapott, ezzel az edző két alapemberének is biztosította a helyzetét.

A Goal.com értesülései szerint a „hosszabbítási hullám” nem áll meg, hamarosan Phil Foden is aláírja új konktraktusát.

A babakékek idén nyáron Gabriel Jesus és Raheem Sterling személyében két fürge támadót is elvesztettek, így különösen fontos volt, hogy Mahrez helyét bebetonozzák.

Mahrez szerepe megkérdőjelezhetetlen Guardiola taktikájában. Csak Cancelo, Bernardo és Ederson kaptak nála több lehetőséget tavaly, illetve ő lett a házi gólkirály is, 24 találattal.

Négy évvel ezelőtt szerződtették a Leicestertől 60 millió fontért, azóta pedig három bajnoki címet szerzett a csapattal, illetve kulcsjátékos volt a 2021-es elbukott BL-döntőben is.

Szerepe talán még a friss érkező Haalandnál is nagyobb lesz idén, mivel a norvég szinte biztosan megváltoztatja majd a csapat támadójátékának dinamikáját, ezzel pedig még nagyobb szükség lesz az olyan klasszikus szélsőtámadókra, mint Mahrez.

„Az előző négy felejthetetlen szezon sikerei csak még éhesebbé tettek! Köszönöm Pepnek és Txikinek a lehetőséget, és azt, hogy így támogatják a fejlődésem.” – áradozott a játékos.





We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY — Manchester City (@ManCity) July 15, 2022

Fotó: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC - Getty Images