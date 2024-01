A megbízható forrásnak tartott The Athletic számolt be arról, hogy a Manchester Unitednél úgy döntöttek, hogy élnek az Aaron Wan-Bissaka szerződésében szereplő opcióval, miszerint további egy évvel meghosszabbítják a nyáron lejáró szerződését.



Ennek értelmében a védő 2025 nyaráig marad a Manchester Unitednél, csakúgy, mint Victor Lindelöf, akinél már korábban kihasználták ezt a lehetőséget.

Raphael Varane és Anthony Martial esetében szintén szerepelnek ezek az opciók a szerződésben, de a hírek szerint esetükben nem kíván élni ezzel a lehetőséggel a klub, így ők távozhatnak, amint lejár a kontraktusuk.

Manchester United have activated the option to extend Aaron Wan-Bissaka’s contract to 2025.



