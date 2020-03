Alapvetően nem lenne nagy durranás egy Derby County-Manchester United összecsapás, ugyanakkor a korábbi Vörös Ördög, Wayne Rooney miatt egészen pikáns találkozóra lehet számítani.

A manchesteri legenda januárban csatlakozott a másodosztályú csapathoz, amelynek színeiben eddig 14 tétmeccsen 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett. Legutóbb a Fulham ellen volt eredményes a 34 éves ikon, aki az 500. angol bajnokiját játszotta a londoni együttes ellen.



A hússzoros angol bajnok klub menedzsere, Ole Gunnar Solskajer tisztában van vele, hogy Rooney pedigréje milyen veszélyeket rejthet magában.



"Életveszélyt jelent a tizenhatos környékén és a pontrúgásoknál. Bizonyítani akarja majd, hogy öreg róka nem vén róka" - kezdte a norvég menedzser a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. "Biztos lábakon kell majd állnunk vele szemben. Nem szabad területet hagynunk számára a tizenhatos környékén és a középpályán se. Amikor középpályást játszik, akkor láthatóan képes Scholesy-stílusú passzokra."



Solskjaer tudja mire képes Rooney. (Kép: Matthew Peters/Getty Images)

Rooneyban minden bizonnyal égni fog a bizonyítási vágy korábbi csapata ellen, ebben Solskjaer is egészen biztos, aki csak dicsérő szavakkal illette egykori csapattársát.



"Fantasztikus játékosa volt a Manchester Unitednek." - tette hozzá. "Nagyon sokáig játszott itt, ő a klub történetének legeredményesebb gólszerzője és rengeteg trófeát nyert. Természetesen nagyon hálásak vagyunk emiatt, de ahányszor betalál ellenünk, annyit vonunk le az itt szerzett góljainak számából. – tréfálkozott a sajtótájékoztatón a norvég menedzser."



"Nem hiszem, hogy a szurkolók alulértékelnék. Szerintem mindenki nagyra értékeli azt, amit a klubért tett. Még mindig nagy örömmel fogadják őt, amikor az Old Traffordra látogat. Most sem lesz másképp, remek fogadtatásban fog részesülni idegenben is a szurkolótáborunktól, ez egészen biztos. Ő tényleg abszolút mindent elért a klubbal és ezt nagyra értékeljük."

A 120-szoros angol válogatott csatár a Goal.com-nak elmondta véleményét az egykor szebb napokat is megélt korábbi klubjáról. Szerinte bele fog telni még pár évbe mire a Vörös Ördögök újra a csúcsra kerülhetnek.

„Időbe fog telni. Úgy gondolom, hogy még két vagy három évre szükségük lesz, hogy újra a csúcson legyenek. Pár játékost még igazolniuk kell, és néhánytól meg kellene válniuk.”



A Manchester United nyári átigazolási terveiről itt olvashat.



Rooney öt bajnoki címet, egy-egy Bajnokok Ligáját, Európa-ligát, FA-kupát és négy Ligakupát nyert a Uniteddel.



Azonban a rutinos támadó mellett érdemes megemlíteni a Derby középpályását, Tom Lawrence-t is, aki igen gólerősen játszik ráadásul a Vörös Ördögök akadémiáján nevelkedett. A 26 éves játékos az idei szezonban eddig 34 találkozón 9 gólt és 5 gólpasszt jegyzett.



Tom Lawrence is egykori csapata ellen bizonyíthat. (Kép: Nick Potts/Getty Images)

A bajnokságban egyébként nem megy túl jól a „Kosoknak”, hiszen csak a 13. helyen állnak a Championshipben, pedig a feljutást tűzték ki célul. Bár Rooney érkezése segített a csapatnak, ám nem biztos, hogy jót tesz a bajnoki versengésnek, hogy a kupára is figyelni kell.



Érdekesség, hogy a Vörös Ördögök legutóbbi hét FA-kupa találkozójuk közül ötször nem kaptak gólt, emellett szintén a vendégek esélyeit növeli, hogy a United legutóbbi 10 meccséből kilencszer nem kapott ki a "Kosok" ellen. Ugyanakkor a Derby augusztusban kapott ki utoljára hazai pályán.

Amennyiben a United továbbjut másodosztályú ellenfele ellen, úgy Martialék a Tottenhamet kiejtő Norwich Cityhez látogatnak a sorozat negyeddöntőjében.

Várható kezdőcsapatok:



Derby: Roos - Bogle, Wisdom, Davies, Malone - Bird, Shinnie - Knight, Rooney, Lawrence - Martin



Manchester United: Romero - Dalot, Bailly, Maguire, Williams - Matic, McTominay - Lingard, Mata, Fernandes – Ighalo

A Derby County - Manchester United FA-kupa találkozó 20:45-kor kezdődik.

Forrás: givemesport

Borítókép: Facebook/Bleacher Report Football