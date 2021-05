Sergio Agüero, az angol bajnok Manchester City argentin labdarúgója jelenlegi fizetésének felével is beéri, csak hogy az FC Barcelona játékosa lehessen - írta a madridi AS.

A spanyol sportnapilap, amely kész tényként kezeli, hogy a 32 éves támadó a nyártól a katalánoknál folytatja pályafutását, úgy tudja, hogy Agüero körülbelül 12 millió eurót keresett évente angliai klubjánál. Az AS szerint ugyanakkor a "félpénzt" Barcelonában kiegészíthetik különféle bónuszok, amelyek elsősorban a csatár által lejátszott mérkőzések számától, a megnyert trófeáktól és egyéb mutatóktól függenek.

A hamarosan szabadon igazolhatóvá váló Agüero a Cityvel kötött szerződése lejárta után, a londoni Chelsea-vel most szombaton sorra kerülő Bajnokok Ligája-döntőt követően írhat alá a Barcához.



Agüero távozását Guardiola is megerősítette.



Fotó: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC via Getty Images



A dél-amerikai sztárjátékos távozását a hét elején "kotyogta ki" Josep Guardiola, a manchesteriek katalán vezetőedzője, aki így fogalmazott: "közel áll hozzá, hogy megállapodjon a szívemnek oly kedves klubbal, a Barcelonával, ahol minden idők legjobb futballistája, Lionel Messi mellett fog játszani".



Agüero 2011 óta erősíti a Manchester Cityt, amelynek színeiben a hétvégi BL-döntő lesz az utolsó mérkőzése. Vasárnap, az Everton ellen 5-0-ra megnyert bajnokin kétszer is betalált, így eddig 389 találkozón 260 alkalommal volt eredményes a klub gólrekordere. Az argentin válogatottban eddig 97 alkalommal szerepelt és 41 gólt szerzett.

