A Manchester City támadóját, Sergio Agüerót számos kritika érte, miután kezet emelt Sian Massey-Ellis játékvezető asszisztensre.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a Manchester City 1-0-ra nyert a vendég Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati rangadóján.



A mérkőzés mégis egy egészen furcsa jelenttől maradt emlékezetes. Agüero térdsérüléséből visszatérve több mint három hónap után lépett ismét pályára. Az argentin támadó kivette a maga részét csapata győztes góljából, azonban mégis egy másik húzása miatt robbant fel az internet.

A meccs első félidejének hajrájában Sergio Agüero cseppet sem volt elégedett Sian Massey-Ellis asszisztens hölgy döntésével, aki az Arsenálnak ítélt meg egy bedobást. A dél-amerikai csatár a reklamálás hevében hátulról megfogta a partjelző nyakát.

Ahh that is really, really not ok. #MCIARSpic.twitter.com/OU75QEoLWN