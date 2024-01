A Liverpool szurkolói aggódnak, miután Mohamed Salah sérülten távozott a pályáról Egyiptom Ghána elleni Afrika-kupa mérkőzésén.

A támadó a félidő hajrájában kényszerült le a pályáról, és úgy tűnt, hogy a combizmára mutogat, miközben a kispadhoz sétált.

Az, hogy Salah az Anfieldtől távol szenvedett sérülést, mindig is a legrosszabb forgatókönyvnek számított a Liverpool szurkolói számára, amikor a játékos a hónap elején elindult az Afrika-kupára.

Csütörtök este pedig nagy aggodalommal reagáltak, miután a 31 éves játékost lecserélték a találkozóról.

Az X-en, írva az egyik szurkoló így fogalmazott: „Nem is gondoltam, hogy lehetséges, hogy Salah megsérüljön".

Egy másik pedig ezt írta: „Salah combhajlítósérülése. Remélhetőleg nem súlyos."

Eközben egy optimista liverpooli szurkoló azt mondta: „Amikor Salahnak legutóbb combhajlító sérülése volt, a Liverpool megnyerte a bajnokságot.”

A Vörösök menedzsere, Jürgen Klopp is elkeseredett lesz, hogyha esetleg egy sérülés miatt veszíti el az egyik legfontosabb játékosát.

A torna előtt Klopp azzal viccelődött, hogy azt szeretné, ha Salah, aki ebben a szezonban 18 gólt szerzett az összes versenysorozatot figyelembe véve, minél hamarabb kiesne a tornáról, és visszatérne a liverpooli kötelezettségei közé.

„Azt mondtam, ha sok szerencsét kívánnék, az hazugság lenne" - magyarázta Klopp a Liverpool Arsenal elleni FA-kupa harmadik körös mérkőzése előtt.

Közben a közösségi médiában közzétett videók alapján a Liverpool sztárja mosolyogva hagyta el a stadiont a mérkőzést követően, így bízhatnak a Vörösök szurkolói abban, hogy nem komoly a probléma.

Salah left the stadium after match against Ghana "looks okay"#FPL #AFCON23 pic.twitter.com/gLsovY5FVz