A klub indulójának különleges verzióját hallhatják hétfő óta a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának szurkolói, a dalt ugyanis a világhírű énekesnő, Adele énekelte el.

A Premier League hetedik helyén álló Spurs az Instagram-oldalán tette közzé a stadionban rendszeresen hallható "Glory, glory, Tottenham Hotspur" című induló Adele által előadott verzióját. A 33 éves, Spurs-szurkoló énekesnő lelkesen gesztikulált is a dal eléneklése közben. Adele - aki múlt pénteken adta ki "30" című, negyedik albumát - Los Angelesben él, de London Tottenham városrészéből származik, és rendszeresen meg is mutatja, hogy a futballklub drukkere. Korábban több alkalommal is Tottenham-sállal a nyakában pózolt néhány fotóhoz.

Az Instagramra feltöltött kliphez rövid idő alatt számos lelkes hozzászólás érkezett a Spurs szurkolóitól.

