A West Ham United angol csatára, Michail Antonio hamarosan bemutatkozhat a jamaicai labdarúgó-válogatottban.

A 30 éves Antoniót két szövetségi kapitány, Gareth Southgate és Sam Allardyce is behívta korábban az angol nemzeti együttes keretébe, de mérkőzést nem játszott angol színekben. A londoni születésű csatár szülei jamaicai származásúak, ezért sem lenne adminisztratív akadálya az országváltásának.



Dalton Wint, a jamaicai labdarúgó-szövetség főtitkára a Reuters brit hírügynökségnek elmondta, hogy tárgyalásokat folytattak a játékossal annak érdekében, hogy szeptemberben már pályára léphessen a karibi ország színeiben a jövő évi katari világbajnokság selejtezősorozatában.

A The Telegraph című lap beszámolója szerint Antoniót már 2016-ban is megkeresték a jamaicaiak, és bár akkor visszautasította, most elfogadta az ajánlatukat.

