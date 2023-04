Igazi pofon volt a Liverpool szurkolóinak, amikor nemrég arról olvastak, hogy idén nyáron nincs pénze megszerezni a csapatnak Jude Bellinghamet. Azóta a sajtóban leginkább arról lehet olvasni, hogy alternatívaként a Brighton középpályásaiból szemezgetnének, de Mason Mount és a bajorok fiatalja, Ryan Gravenberch is terítéken van.

Jason McAteer, aki a 90-es években játszott a vörösöknél úgy érzi, a 19 éves kiválóság még mindig a Mersey partjára vágyik, és ha így van, van is egy mód, hogy összejöjjön az üzlet.

„Úgy gondolom Bellingham Liverpoolba akar menni, ez a preferált klub számára” – mondta a beiN SPORTS-nak.

„A befektetés, amihez erre lenne szükség… nem költhetsz el ennyi pénzt. A Liverpool egy fenntartható modellen dolgozik, ami működött neki az elmúlt öt évben. Nem hiszem, hogy soha nem lesz a vörösök játékosa, egyszerűen az időzítésen múlik a transzfer.”

McAteer a télen szerződtetett Gakpo példáját hozta fel.

„Ha megnézed a Cody Gakpo üzletet, relatív olcsón hozták el. Ha várnak, az ára felmegy és többet kell fizetniük. Több klub is túllicitálhatta volna őket. Mint mondtam, az időzítésről szól minden.”

„Senki nem gondolhatja, hogy az FSG-nek ez egy könnyű döntés volt, kiszállni a versenyből. Minden erőfeszítésüket figyelembe véve, egy olyan futballistáról beszélünk, akit Klopp nyilvánosan dicsért a médiában, amikor pletykák tömbkelege szólt a szerződtetéséről.”

„Csak Bellingham tudja, hogy valóban az Anfield Roadra akar-e költözni. A legjobb, amit a klub tehet, hogy reménykedik a középpályás dortmundi maradásában még egy évre, aztán 2024-ben újra megvizsgálhatják a lehetőségeiket, de jelenleg ez is egy vágyálom.”

