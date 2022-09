Jamie Carraghert lenyűgözték a Manchester City idei szerzeményei.



A Manchester City az átigazolási szezonban mindent megtett azért, hogy tovább erősítse a csapatát. Az angol klub Julian Alvarez, Manuel Akanji, Kalvin Phillips, Sergio Gomez és Stefan Ortega mellett leigazolta a jövő egyik nagy reménységét Erling Haalandot is.

A Liverpool egykori sztárja, Jamie Carragher dicsérte a Manchester City vezetőségének nyári munkáját.



„A Manchester Citynek nagyon jó átigazolási szezonja volt. Sok támadójátékost veszítettek el, de leigazolni olyanokat, mint Alvarez - akiről már most látszik, hogy igazi minőségi játékos -, és Haaland egyszerűen fantasztikus” – mondta a Sky Sportsnak.



„Dolgozni fogok a City szombati Aston Villa elleni meccsén, és izgatott vagyok, mert először kommentálhatom, láthatom őt akcióban, és labda nélkül is jól szemügyre vehetem.”



Carragher biztos benne, hogy Haaland még Thierry Henrynál is jobb lesz majd.



„Tudjuk, hogy nagyszerű játékosunk van a bajnokságban, de úgy gondolom, hogy van valami igazán különleges benne. Amikor befejezi a Manchester Citynél vagy vége lesz a Premier League-ben való szereplésének, egy lapon fogjuk emlegetni Thierry Henryvel."



„A vége az lehet, hogy ez a srác lesz a legjobb játékos, akit a Premier League-ben láttunk. Ragyogóan kezdett, ezért nagyon izgatott vagyok, hogy láthatom ezen a hétvégén” – zárta szavait Carragher.

Borítókép: Joe Prior/Visionhaus a Getty Images