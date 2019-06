A legutóbbi név, mely felmerült a Barcelona és annak megerősítendő támadósora kapcsán, nem másé, mint Marcus Rashfordé. Az angol válogatott csatár jelenleg a Manchester United játékosa, és bármelyik poszton tud játszani a támadó harmadban, ami lenyűgözi Ernesto Valverdét.

A Barca már meg is kezdte a tárgyalásokat a Uniteddel Rashfordért, ráadásul a játékos hosszabbítási ügye már hónapok óta nem halad az angolokkal. megfelel a Barca elvárásainak. Mindkét szélen otthonosan mozog, kimozgatja a védőket a helyükről, de gólérzékeny is, és a védelemnek is sokat segít.

Még csak 21 éves, de máris rengeteg tapasztalatot szerzett. 170 meccset játszott a Manchester Unitedben és 31-et a válogatottban. Rashford megnyerte az Európa-ligát, az FA Kupát, a Community Shieldet és a Liga Kupát is.

Bármilyen üzlet létrejöttében segíthet, hogy a Barca elnöke, Josep Maria Bartomeu és a United igazgatója, Ed Woodward jó kapcsolatot ápol. A két fél már tavaly is beszélt, amikor Pogbát próbálták megszerezni a katalánok, de Premier League csapat nem ment bele az üzletbe.

Egy üzlet Rashfordért viszont nem lesz egyszerű. A Unitednek senkit nem kell eladnia, és Rashford, aki saját nevelés, olyan, akire csapatot építenének.

Rashfordot a klub szurkolói is szeretik, és utálnák, ha látnák távozni bármilyen összeget is kapnak érte. Spanyolországgal ellentétben, kivásárlási árnak nem kötelező lennie a játékosok szerződésében, így meg kell egyezni mindenképp klubjával. A United pedig biztos nem fogad el semmit 100 millió alatt. Viszont a Barcának segíthet, hogy már csak egy év van vissza a játékos szerződéséből, hiába próbálja a United még öt évre magához láncolni.

A fiatal támadó az elmúlt két szezonban 13-13 találatot jegyzett. Mindezt annak ellenére, hogy hol játszhatott, hol nem, és Lukaku volt a középcsatár.

