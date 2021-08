A 36 éves Cristiano Ronaldo visszatért a Manchester Unitedhez. Ole Gunnar Solskjaer és Roy Keane elégedettek, de Gary Neville tétovázik az aláírás motívuma miatt.

Cristiano Ronaldo 2009 nyarán távozott a Manchester Unitedből a Real Madridba. A világsztár három Juventusban töltött év után visszatért. A United korábbi védője, Gary Neville szerint a Glazer család az átigazolási piacon azért lépte meg ezt, hogy elhallgattassák a rajongók összes kritikáját.

„A Glazer család azt tette, amit általában azt szoktak, ha nyomásnak vannak kitéve. Két-három embert igazolnak, és ezzel alapvetően elhallgattatják az embereket. Azt hiszem, mélyen gyökerező problémák vannak az Egyesült Államokban. Nem engedhették Ronaldót a Manchester Citybe. Volt már ilyen (Alexis) Sanchezzel. Ezen a ponton lépniük kellett, akár akarják, akár nem. Egyetlen Manchester United szurkoló sem panaszkodhat a nyáron igazolt három játékos miatt.”

