A Premier League történetében számtalan fantasztikus csatár villantotta már meg tudását, és annál is többen foglaltak állást abban a kérdésben, hogy vajon közülük kik a legjobbak. A Manchester Uniteddel BL-győztes korábbi csatár, Andy Cole is összeállította az általa vélt legkiválóbb ötöst, amelyben helyet kapott többek között Thierry Henry és Alan Shearer is.



A 49 éves korábbi kiváló csatár pályafutása alatt meglehetősen termékeny volt. A 90-es évek végén és a 2000-es évek elején Dwight Yorke-kal közösen félelmetes csatárduót alkottak a Manchester Unitedben. Cole hat évet töltött az Old Traffordon, ezalatt pedig öt bajnoki címet, két FA-kupát és egy Bajnokok Ligáját nyert a „Vörös Ördögökkel”.



Cole a The Daily Mailnek adott interjújában elmondta, hogy szerinte az Arsenal ikonja, Thierry Henry és Alan Shearer, a valaha volt legeredményesebb Premier League játékos is ott van minden idők öt legjobb csatára között, akik letették a névjegyüket az angol bajnokságban.



(Kép: Andy Zakeli - PA Images/PA Images via Getty Images)

Rajtuk kívül a 15-szörös angol válogatott csatár két egykori Manchester Unitedes támadót választott be a legjobbak közé, valamint a Manchester City sztárját, Sergio Agüerót.



"Agüero, ő egészen biztosan." - mondta Cole. "Rooney is köztük lenne, valamint Van Nistelrooy."



(Kép: Jon Buckle - PA Images via Getty Images)



A United és a City korábbi támadója azonban nem volt hajlandó saját magát beválogatni.



"Mindenki azt gondolná, hogy milyen arrogáns vagyok." – indokolta Cole, aki 1994-ben a Premier League gólkirálya lett. "Sosem tenném magam az első öt közé."



(Kép: James Chance/Getty Images)



Shearer, akit minden idők egyik legjobb csatáraként tartanak számon, továbbra is a Premier League történetének gólrekordere 260 góljával. Őt követi Wayne Rooney 208 góllal, míg Cole 187-et lőve egyelőre harmadik az örökranglistán, de Sergio Agüero 180 találattal lőtávon belül a negyedik pozíciót foglalja el.



Forrás: Sportbible



Kép: Getty Images