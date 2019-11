Roy Keane, a Manchester United korábbi klasszisa fogalmazott meg komoly kritikákat a Videóbíróval (VAR) szemben a vasárnap rendezett Liverpool-Manchester City szuperrangadó után.



Az összecsapás, - amelyet végül a Liverpool nyert 3-1-re - sokak szerint a bajnoki címről is döntött, ám inkább amiatt marad emlékezetes, hogy számos visszanézős jelenetet hozott, amelyek után érdekes döntések születtek.



Keane szerint a Videóbíró rendszerével valamit kezdenie kellene az illetékeseknek, mert jelenlegi állapotában nem jó. A United korábbi csapatkapitánya szerint a Premier League döntéshozóinak nem kéne a homokba dugniuk a fejüket, és úgy tenni, mintha a VAR-ral minden rendben lenne.



"A mérkőzésről nem a szórakoztató játék, hanem a VAR tevékenysége miatt beszélnek." A Videóbíró rendszere nem következetes, ezért valószínűleg jövőhéten is hasonló jeleneteket fogunk látni" - fogalmazott Roy Keane.



A szakertő szerint nem világos, hogy mi fog történni ezután. Szerinte az lenne a legjobb, ha a visszanézéseket végző játékvezetők valóban újra elemeznék a szituációkat és nem félnének egymást felülbírálni, ha a pályán rossz döntés született. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a rossz döntések a VAR ellenére továbbra is fennállnak majd.



Keane szerint ameddig nem küszöbölik ki az ilyen hibákat, talán az lenne a legegyszerűbb ha megszabadulnának az egész VAR-rendszertől.

"It is frustrating that we will end up talking about that and not a brilliant game"



Roy Keane believes we will see a similar handball given as a penalty next week after Man City were denied one at Anfield



More: https://t.co/tIbipDtyYB pic.twitter.com/1XUdJopNPb