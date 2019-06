A Real Madrid teljesen felforgatja a nyáron a csapatát. Sok érkezőt ígérnek, sőt, Luka Jovicot és Eden Hazard-t már be is jelentették. Ez viszont azt is jelenti, hogy sokaknak távozniuk kell. Az pedig még mindig kérdés a klub számára, hogy mit kezdjenek egyik legdrágább igazolásukkal, Gareth Bale-lel. Nem szerepel Zidane terveiben, így megpróbálnak megszabadulni a fizetésétől és bevételt is szerezni, hogy megfeleljenek a Pénzügy Fair Play szabályoknak.

A Manchester United, mely tisztában van ezzel, megpróbálja kihasználni a helyzetet, és egy bátor hadjáratba kezdenének a walesiért. A Mirror szerint, a United egy 12 hónapos kölcsönbe egyezne meg a királyiakkal, egy éves hosszabbítási opcióval. Ez azt is jelentené, hogy megúsznák a 84 millió eurós átigazolási díjat. Állítólag ennyit kér a Real a játékosért.

Azt viszont mindenképp figyelembe kell vennie a Manchesternek, hogy a játékos már kijelentette, maradni akar. A kölcsön 56 milliót hozhatna a Realnak azzal, hogy nem kell a játékos jövedelmét fizetniük abban a két szezonban, de Bale már szólt az elnökségnek, hogy semmilyen ajánlatot nem fogad el.

A Premier League klub még a kölcsönért is fizetne, hogy azzal is rávegye a Madridot az üzlet megkötésére.

