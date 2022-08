A Manchester United egykori játékosa, Gary Neville szerint az angol nagyklub az elmúlt években képtelen a megfelelő igazolásokra.



A Manchester United tavalyi szezonja nagy csalódást keltett, ám az idei szezonrajt után nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időben pozitív változások mentek volna végbe a csapatban. A Vörös Ördögök előbb a Brighton ellen maradtak alul, majd a Brentford mért rá megalázó csapást.



A klub ikonja, Gary Neville úgy véli, hogy a vezetés számos strutúrális hibát követ el, amely megmutatkozik az átigazolási piacon végzett munkában is. Neville úgy véli, hogy az elmúlt években csak Zlatan Ibrahimovic és Bruno Fernandes hozta azt a szintet, amit a pénzért elvártak tőle.



„A toborzás szempontjából ez egy horror történet. De van igény a játékosok hibáztatására, és az évek során sokszor mi is a játékosokat hibáztattuk. Számos játékos leszerződtetése miatt izgatott voltam. Ez volt Varane, Sancho és Ronaldo esetében is. Amikor jött Di Maria mindannyian úgy gondoltuk, hogy jó szerződtetés lesz” – mondta Neville a Sky Sportsban.



„De ez a futballklub a labdarúgók temetője lett, ahol a futballisták most még azt is fontolgatják, hogy a klubhoz jöjjenek. Nem tudnak játékost szerezni” – tette hozzá.

Borítókép: John Walton/PA Images via Getty Images