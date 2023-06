Továbbra sem látszik az alagút végén a fény David Raya ügyében, csak az, hogy merre lehet a kijárat.

A Brentford kapusával a személyes feltételekről már megegyezett a Tottenham, azonban a méhek egy elég magas, 40 millió fontos árat határoztak meg amiért vihető, csak erről meg a londoniak nem akarnak hallani, az ő elképzeléseikben ennek nagyjából a fele szerepel.

„Megvannak az ambícióim ahhoz, hogy a következő szintre lépjek a karrieremben. Trófeákat akarok nyerni, és Európában is versenyképes lenni. Vannak opcióim, de a történet nem csak rólam szól, a klubnak ugyanúgy áldását kell adni a távozásomra” – mondta a Times-nak.

