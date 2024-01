Három évvel ezelőtt a Tottenham-nek lehetősége nyílt arra, hogy José Mourinho távozása után Erik ten Hagot ültessék a kispadra, ők azonban inkább úgy döntöttek, hogy Nuno Espirito Santo lesz a megfelelő utód.



Az Athletic értesülései szerint akkoriban a Spurs ten Hag kommunikációs képességeiből fakadó hiányosságai miatt döntött más jelölt mellett. A Manchester United-nél pedig jól látszik, hogy ez valós gond lehet…

A lap úgy tudja, ten Hag egyszerű, alapvető taktikai utasításokat ismételget az edzésen, amit a játékosok nagy része unalmasnak tart, és nem értik, miért kell ezzel elhúzni egy amúgy is hosszú edzést.

Arról nem is beszélve, hogy a játékosok nagy részének nem anyanyelve az angol, így sokszor nem is értik a mondanivalóját, a sok koncentráció pedig szellemileg is megterheli őket.

Állítólag ez a probléma már az Ajaxnál is jelen volt, ott azonban a sikerek elfedték ezt.

Fotó: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images