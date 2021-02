Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentése szerint májusban visszatérhetnek a stadionokba a futballszurkolók.

Johnson hétfő este azt mondta, a terv szerint május 17. után engednének be szurkolókat a létesítményekbe, így a Premier League utolsó, május 23-i fordulójában tíz csapat is nézők előtt fogadhatná ellenfelét. Az alacsonyabb osztályú ligák május 9-én zárulnak, ugyanakkor a feljutásért zajló rájátszást már a helyszínen is figyelemmel követhetnék a drukkerek. Az FA Kupa döntője még zárt kapus lenne, mert azt május 15-én rendezik.



Fotó: Michael Regan/Getty Images

A kormány tervei szerint a nagyobb kültéri létesítményekbe 10 ezer ember mehet majd be, a kisebbekbe pedig négyezer, vagy a teljes befogadóképesség maximum fele. A fedett csarnokok esetében ezer fő, vagy ugyancsak a teljes befogadóképesség maximum fele lesz a limit. A sportesemények és egyéb szórakoztató programok esetében legkorábban június 21-től oldhatják fel teljesen a korlátozó intézkedéseket. Eszerint az idén nyárra halasztott labdarúgó Európa-bajnokság utolsó londoni csoportmeccse (Anglia-Csehország, június 22.), valamint a torna végjátéka, a két elődöntő és a finálé már a telt házas Wembley Stadionban lehet.

Borítókép: Laurence Griffiths/Getty Images