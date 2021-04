Stan és Josh Kroenke az elmúlt időszak nehézségei és a szurkolók bírálata ellenére sem akar megválni az Arsenal labdarúgócsapatától.

A tulajdonosok kedden jelentették ki, hogy továbbra is százszázalékig elkötelezettek a csapat mellett, és eddig nem kaptak, de nem is fognak meghallgatni egyetlen vételi ajánlatot sem. A nyilatkozatra azután került sor, hogy a szurkolók pénteken az Emirates Stadion előtt tüntettek és követelték az amerikai család kivonulását az Arsenalból, és több hír is megjelent arról, hogy Kroenkéék az eladást fontolgatják. Daniel Ek svéd milliárdos, a Spotify alapítója és ügyvezetője múlt héten jelentette ki: őt érdekelné a klub, amennyiben eladnák.



Fotó: David Price/Arsenal FC via Getty Images

A tulajdonosokat korábban is többször bírálták már a londoni gárda szurkolói, újabban pedig az Európai Szuperliga beindításának múlt hétfői bejelentése után kerültek a kritikák kereszttüzébe, amelyek azt követően sem enyhültek, hogy a másik öt angol alapítóklubbal együtt kiléptek a ligából.

Borítókép: Matthew Chattle/Barcroft Media via Getty Images