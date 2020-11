Vírusként terjed az interneten, amint az angol másodosztályban szereplő Preston North End védője, Darnell Fisher pimaszul megragadta ellenfele legérzékenyebb pontját. A kamerák rögzítették az esetet, a szurkolók pedig valósággal felháborodtak, és szexuális zaklatás miatt hosszú időre eltiltanák a labdarúgót.



A Preston North End 1-0-ra legyőzte a Sheffield Wednesday csapatát, azonban a meccs egy egészen fura dolog miatt maradt beszédes.



A hazaiak védője, Darnell Fisher a Sheffield középpályását, Callum Patersont próbálta fogni egy rögzített szituációnál, azonban a bal keze cseppet eltévedt és megérintette ellenfele nemi szervét.



Paterson nem csinált nagy felhajtást ez egészből, de látszólag zavartnak tűnt.



A találkozó után a mérkőzés egyetlen gólját szerző Tom Barkhuizent megkérdezték az esetről, aki meglehetősen viccesre vette a figurát.



"Darnellnek jó a labdaérzéke." – mondta a Preston játékosa.

Can't write it. Barky has just come out with the line: "Darnell is a good ball player." #pnefc

A szöglet előtti dulakodásról készült felvétel már bejárta az internetet, és valóságos mémlavinát indított el.

A szurkolók körében voltak olyanok, akik picit komolyabban vették a dolgot, és amellett, hogy szexuális zaklatással vádolták a játékost, a lehető legmagasabb büntetést kérvényezték kiszabni rá. Hasonló esetben volt egyébként idén része az angol rögbi játékosnak, Joe Marlernek, akit tíz hétre tiltottak el, amiért megfogta egy walesi játékos nemi szervét meccs közben.

"Ez szexuális zaklatás, és nincs helye ilyesminek a pályán. Bárki, aki ezt bármilyen körülmények között is elfogadhatónak tartja, azt nem szabad nyilvánosság elé engedni. Fogadjunk, hogy semmit sem fog kapni ezért."

@EFL if I did that In public I would expect to be arrested, it’s sexual assault and has no place in football, anybody who thinks this is acceptable in any circumstances, shouldn’t be allowed out in public, bet you do nothing about it!