A Premier League vasárnapi játéknapjának legjobban várt mérkőzésén a Chelsea fogadta hazai pályán a címvédő Manchester City csapatát.

A nézők pedig nem csalódhattak, ugyanis egy őrült, fordulatos és gólzáporos mérkőzést játszott egymással a két csapat. A találkozón összesen 8 gól született, és hiába vezetett mindkét alakulat a mérkőzés során, végül egyik csapat sem tudott győzedelmeskedni.

A mérkőzésen a vezetést a City szerezte meg miután Haaland értékesítette megítélt büntetőt. Erre viszont szinte rögtön válaszoltak a hazaiak Thiago Silva révén, aki egyenlíteni tudott, majd nem sokkal később Raheem Sterling révén már a vezetést is megszerezték a Kékek, akik 2-1-re vezettek egészen a félidő utolsó percéig, amikor a vendégek játékosa Akanji talált be a kapuba és egyenlített ki az első játékrész zárásaként. A szünetre 2-2-es döntetlennel vonultak el a csapatok.

A második játékrészt pedig onnan folytatta a City, ahol abbahagyta, és rögtön a térfélcserét követően megszerezték a vezetést Haaland újabb gólját követően, aki így már a találkozó 47-dik percében már duplázni tudott.

Azonban ez sem volt elég a győzelemhez, mert a 67-dik percben a Chelsea játékosa Nicolas Jackson újból kiegyenlítette az állást 3-3-ra.

Majd jött a 86-dik percben Rodri a Manchester City középpályása, akinek a távoli lövésébe belelépett az egyik Chelsea játékos, ami így védhetetlenül landolt a kapuban. Ezzel a Manchester City harmadjára is vezetést szerzett a mérkőzésen.

Végezetül pedig a 93-dik percben büntetőhöz jutottak a hazaiak, amit Cole Palmer kíméletlenül kihasznált és megint kiegyenlített a Chelsea immár harmadjára a mérkőzés során, és ezzel be is állította a hihetetlen 4-4-es végeredményt.

FULL-TIME | The points are shared in a thrilling draw



4-4 #ManCity | @okx pic.twitter.com/rNZE5SEWGV