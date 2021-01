A Leicester City 2-1-re nyert a Newcastle United vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Gól nélküli első félidőt követően a vendégek a 72. percre kétgólos előnyre tettek szert, a házigazdák erejéből - Andy Carroll révén - a 82. percben csak szépítésre futotta.



A Leicester sorozatban a negyedik fordulóban maradt veretlen, míg a Newcastle egymást követő ötödikben nyeretlen.

