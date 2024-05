Zsinórban negyedik bajnoki címét nyerheti meg idén a Manchester City, az újabb aranyéremhez vezető úton kedden nagyon fontos találkozó következik, hiszen Londonban pótolja az elmaradt a Tottenham elleni találkozót Guardiola-gárdája.

Manchester City menedzsere a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón kitért a bajnoki hajrája is.

„Tudjuk, milyen nehéz újra az élen végezni, de azt is tudjuk, hogy valami egyedülálló lehetőség áll előttünk. Egy pillanatra sem gondolunk a tegnapra vagy a tavalyi szezonra, mindig az előttünk álló kihívásra koncentrálunk. Csak így érhetjük el a céljainkat. Megharcoltunk azért, hogy most itt legyünk. Minden esélyünk megvan, hogy bajnokok legyünk és én már ezzel is nagyon elégedett vagyok."

Guardiola tehát egyelőre a keddi meccsre koncentrál ezen volt a fő hangsúly a sajtótájékoztatón is:

„A Tottenham a Bajnokok Ligájába szeretne bejutni vagyis van egy nagy célja, amit szeretne elérni. De mi is egy hatalmas célt akarunk elérni. Nagyon tisztelem Ange Postecoglout és csapatát. Nagyon fontos, hogy mindig tisztelem az ellenfeleimet és úgy dolgozom. A Tottenhamről tudom, hogy gyorsak és nagyon intenzívek vagyis 90 vagy 95 percen keresztül figyelnünk kell majd. "

Egy biztos, hogyha kedden a City győz, akkor átveszi az első helyet a tabellán, viszont pontvesztés esetén már lépéshátrányba kerül az Arsenallal szemben. Egyébként a Spurs új stadionjában sosem nyert még a City PL-meccsen és amúgy idegenben 2018 óta egyszer sem sikerült legyőznie a manchesteri kékeknek a Tottenhamet.

(Fotó: facebook/Manchester City)