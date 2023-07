Úgy tűnik, hiába a gyengébb szezon, a Tottenham szurkolóinak nem kell aggódniuk amiatt, hogy Heung-min Son hátat fordítana, és máshol próbálna szerencsét. Mint szinte mindenkit, őt is megkeresték a szaúdiak, azonban a dél-koreait nem mozgatja a távozás gondolata.

„Ha ott akarnék lenni, most nem lennék itt!”

„Az előző szezonban szenvedtem. Az nem az a Sonny volt, akit én ismerek. Meg akarom mutatni a Spursnél azt a futballistát ebben az évadban az embereknek, akit ismernek.”

